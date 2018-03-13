Мужская мода на встрече в школе Parsons

В конце марта в нью-йоркской Школе дизайна Парсонс состоится встреча, посвященная будущему мужской моды.

Мероприятие Men’s Wear Summit пройдет в Парсонс 27 марта. В стенах знаменитой нью-йоркской школы дизайна соберутся представители модных марок, а также байеры и представители торговых площадок. Организаторы обещают, что на встрече выступят арт-директор Ermenegildo Zegna Алессандро Сартори, дизайнер Херон Престон, креативный директор Woolrich International Андреа Кане, глава Farfetch Джеффри Фоулер и вице-президент отделения дизайна adidas Originals Ник Гэлвей. Главной темой саммита станет будущее мужской моды и пути ее развития.