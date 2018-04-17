Мужская рубашка за 700 000 долларов

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги уникальную рубаху возрастом в тысячу лет.

На торгах аукционного дома Sotheby’s, которые состоятся 25 апреля в Лондоне, будет выставлена шелковая рубаха, украшенная рисунком в виде уток в шарфах с жемчужными ожерельями в клювах. Эксперты установили, что этому предмету гардероба около тысячи лет, а принадлежал он важному сановнику или придворному Согдийской империи (территория современных Узбекистана и Таджикистана). Начальная цена лота 700 тысяч долларов.