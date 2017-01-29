Мужские игрушки: Rudolf Kampf выпустил коллекцию гоночных болидов "Формула-1"

В преддверии праздников чешская мануфактура Rudolf Kämpf, занимающаяся производством высококлассного твёрдого фарфора с 1907 года, приготовила для мужчин особый подарок - коллекцию гоночных болидов "Формула-1".

Три фарфоровых декоративных объекта, из которых состоит коллекция, выполнены вручную и представляют собой одноместные автомобили с открытыми колёсами, напоминающие болиды легендарного чемпионата.

Всем известны главные мужские пристрастия: женский пол, азарт и скорость. То есть автомобили. Гоночный болид Rudolf Kämpf - это статусный и абсолютно эстетский подарок, который займет достойное место на рабочем столе или на полке с книгами в домашнем кабинете.

Коллекция "Формула-1" выпущена в трёх решениях: 18-каратной позолоте, посеребрении 925-й пробы и с титановым напылением.

Фирменный бутик Rudolf Kämpf - пл. Европы, 2, 1 этаж, торговая галерея "Редиссон Славянская", тел. +7 (495) 941-87-42

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