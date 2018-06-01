Мужские плавки – самая ужасная вещь

Аналитическая компания YouGov опубликовала рейтинг вещей, которые британцы назвали самыми ужасными.

По результатам масштабного опроса YouGov стало известно, что самым ужасным предметом гардероба жители Британии считают облегающие мужские плавки Speedo. Эту модель ненавидят две трети опрошенных (75% из них женщины). На второй позиции разместились кожаные брюки (63%), на третьем – кроксы (59%). Далее места в порядке ослабевания ненависти британцев разместились так: зауженные сверху и расклешенные внизу брюки (57%), свитера и верхняя одежда с заплатками на локтях (54%), спортивные костюмы (52%), угги (52%), футболки с глубоким V-образным вырезом (49%) и шерстяные жилетки (49%).