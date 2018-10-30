Мужские показы Givenchy возвращаются в расписание

Французский дом моды сообщил, что уже со следующего сезона намерен проводить презентации новых коллекций на Неделе мужской моды в Париже.

Парижский модный дом Givenchy решил отказаться от инициативы Клэр Уэйт Келлер. Марка вновь разделит показы мужской и женский коллекций, и случится это совсем скоро. Нововведение начнет действовать уже 16 января в рамках Недели мужской моды в Париже. Здесь Givenchy продемонстрируют мужские образы сезона осень-зима 2019/20.