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Елена Брежнева (Elena Brezhneva) (17)
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Катерина Чернова

Мужской костюм: секреты качественного производства

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  • 19 Августа 202023:57
Сюжеты: Елена Брежнева (Elena Brezhneva)

Мужчины в костюмах выглядят очень элегантно и привлекательно. Но как при выборе подобной формы одежды определить, каким образом сшит продукт и качественно ли он сделан. Елена Брежнева, дизайнер мужской одежды, победительница многочисленных конкурсов моды и дизайна, эксперт по индивидуальному пошиву, рассказала, почему качественный костюм должен быть создан промышленным способом на фабрике, какие преимущества имеет ниточный способ крепления бортовки, а также рассказала, что такое не клееный костюм.

«Как известно, мужской костюм  одно из самых сложных швейных изделий.  Кроме того, многие мужчины  отказываются носить костюм, говоря, что  в нём очень неудобно. Так вот, качество костюма как раз и состоит в комфортном ощущении, в его удобстве, в возможности в нём свободно двигаться» - говорит Елена. 

Каким образом достигаются эти моменты? Ответ прост – технологией пошива и лекалами (чертежными инструментами). 

Большинство производителей мужской одежды выдают за высококачественный костюм изделия, сшитые из дорогой брендовой ткани. Соответственно, обычные потребители, не задумываясь, покупают эту вещь, а потом разочаровываются.  Хорошая ткань для пошива костюма ценится своей натуральностью, гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.  Если качественную ткань запечатать  клеевой технологией, то кроме бренда от нее ничего не останется.

Разумеется, большинство мужчин при покупке костюма смотрят на его внешний вид – цвет, модель и подкладку. Однако мужской костюм – это многослойное изделие. Между «обложками» есть ещё несколько слоёв бортовых прокладок. Бортовка составляет каркас изделия, как фундамент для здания. От того, насколько она технологически правильно собрана и соединена с будущей одеждой, будет зависеть, как долго изделие сохранит свою форму и насколько оно будет комфортно.  

Здесь как раз необходимо использовать ниточную технологию пошива. Она позволяет соединить четыре слоя бортовых прокладок между собой  с помощью специальных воздушных стежков.  Дальше идет ряд шагов:

- бортовку замачивают на сутки 

- она сушится естественным способом (это позволит всем слоям, в которых есть натуральные волокна, в том числе конский и козий волос, принять максимальную усадку, чтобы впоследствии изделие не деформировалось после химчистки)

- путём крепления полочка пиджака наметывается на бортовку эластичными цепными строчками.  

Какой результат ждать от воздушных и цепных стежек, профессионально говоря, элементов портновской технологии? Они дают возможность всем слоям смещаться относительно друг друга во время движения человека, чтобы он получил комфорт во время ношения пиджака. А теперь для сравнения представим, что все те же 4 или 5 слоев пиджака соединены между собой клеем. Это получается «твердый пирог». Конечно, этот пиджак не будет комфортно огибать фигуру и телу будет неудобно в нём двигаться. 

Таким образом, ручное шитье – это и есть залог отличного, удобного, качественного костюма. Достаточно лишь подобрать правильные лакала, удобную технологию с портновскими элементами и хорошие материалы – тогда будут довольны и производитель, и потребитель. 

 

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