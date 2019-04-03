Мужской стритстайл – всегда быть в тренде

Мода сегодня – это полное отсутствие правил, яркий микс фактур, форм и фасонов и каждый, кто действительно следит за своим стилем, обязан чувствовать её новые дуновения. Для создания по-настоящему неповторимого и запоминающегося образа, обратите внимание на последние тенденции.

От «идеального» и такого далекого мира шика и гламура, современный стиль постепенно переродился в стритстайл с элементами эклектики и легкой напускной небрежностью. Вся модная индустрия находится в поиске смелых сложносочетаемых решений и харизматичных свежих лиц на улицах «бетонных джунглей».

Классика и спорт? Гламур и гранж? Аутентичные акценты? Легко! Стремление к самовыражению – это лучший стильный гайд, который делает мужскую уличную моду современным кричащим трендом.

Комфорт – вторая важная составляющая нынешней моды. Забудьте о неудобных моделях, ведь только при полном ощущении комфорта, ваши подача и стиль будут дышать уверенностью. Помните, что стоит выбирать качественные вещи, которые прослужат вам долго и будут не только модной нотой в гардеробе, но и настоящим гарантом стиля на долгие годы.

Именно эти две современые модные ценности и проповедует бренд The North Face. Команде дизайнеров близок дух вызова и бунтарства, эксперты не перестают удивлять аудиторию потоком стильных и удобных решений. Собирая свою собственную капсулу стритстайла, советуем сфокусировать внимание на новой коллекции Rage 92. Сочетание высокотехнологичных материалов и смелых узоров сделают уникальной любую вашу модную задумку.

Яркие цветовые акценты новинок выделяют образ из толпы, а общая стилистика прямо намекает на тонкие нотки дерзости и силу в характере её обладателя.

Уже невозможно представить себе современный мужской look без пары модных кроссовок. Всем надоели банальные цвета, и именно акценты на деталях создают образ, как с недели моды. В новой коллекции знаменитого outdoor-бренда в этом сезоне представлена смелая пара – кроссовки Back-2-Berkeley, геометрический принт на которых привлекает к себе внимание и взгляды.

Также в капсуле представлены футболки с ярким принтом. Натуральный хлопок гарантирует их обладателю приятные ощущения при носке, а эластичный ворот и прямой крой не ставят никаких границ ни в спортивной, ни в повседневной жизни.

И, главное, помните, какими бы ни были тенденции, мода и стиль – это мы сами. Задайте новый тренд и не бойтесь меняться. Не ущемляйте себя, дайте волю своей фантазии, ведь только в экспериментах рождаются настоящие шедевры. Сегодня мы следуем новым трендам, а уже завтра копируют нас!

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