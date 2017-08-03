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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (107)
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Артем Кузелев

Музыкальный дебют Кары Делевинь

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  • 03 Августа 201721:21
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne)

Супермодель, актриса и публицист наконец-то решила попробовать свои силы в новом амплуа и представила дебютный музыкальный клип.

За последние пару недель у поклонников Кары Делевинь сразу два повода для радости. Во-первых, в мировой прокат вышел новый фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», в котором супермодель исполнила одну из заглавных ролей в паре с Дэйном ДеХааном. Во-вторых, в сети был опубликован дебютный музыкальный клип Кары на песню I Feel Everything. Получилось очень стильно. Приятный трек, который мисс Делевинь полностью исполняет сама, входит в официальный саундтрек картины Бессона.

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