Музыкальный дебют Кары Делевинь

Супермодель, актриса и публицист наконец-то решила попробовать свои силы в новом амплуа и представила дебютный музыкальный клип.

За последние пару недель у поклонников Кары Делевинь сразу два повода для радости. Во-первых, в мировой прокат вышел новый фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», в котором супермодель исполнила одну из заглавных ролей в паре с Дэйном ДеХааном. Во-вторых, в сети был опубликован дебютный музыкальный клип Кары на песню I Feel Everything. Получилось очень стильно. Приятный трек, который мисс Делевинь полностью исполняет сама, входит в официальный саундтрек картины Бессона.