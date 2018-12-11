Мягкие игрушки от дома Dior

Парижский дом моды выпустил к Рождеству две мягкие игрушки из роскошной ткани.

Обновив коллекцию предметов для дома, парижский дом моды выпустил две мягкие игрушки. В преддверии Рождества марка презентовала слона и жирафа, сшитых из роскошной ткани со старинным рисунком Toile de Jouy. Как известно, эти изящные животные и цветочные мотивы любил использовать в работе сам Кристиан Диор. Они же дублируются в новой круизной коллекции Dior.