Мягкое золото – соболиная шубка

С третьего августа в Москве начала свою работу Выставка- Продажа меховых изделий. Место проведения: Крокус-Экспо, павильон 3, зал 12 Станция метро «Мякинино». Тематика выставки: Продажа изделий из меха и кожи.

В каталоге выставки представлены меховые изделия тридцати модных домов из самых разных стран. Вниманию потенциальных покупателей представлено более семи тысяч самых разнообразных моделей шуб, полушубков, жилеток. Первая меховая Выставка- Продажа уникальна - на ней можно торговаться и существенно снижать стоимость меховых изделий. В ассортименте Мехового Салона самый широкий выбор шуб из Греции, Италии, США, Канады. Свои лучшие модели представили на суд потребителей и известные российские дома мод.

Судя по первым дням работы Мехового Салона, особым спросом у отечественных и зарубежных потребителей пользуются изысканные модели шуб из соболя. Этот роскошный мех на Руси всегда считался показателем состоятельности и особого статуса. Соболиные шубы, муфточки, шапки носили особы царских кровей и великосветские дамы. А соболиные шкурки дарили иностранным послам и самым почетным гостям. С древних времен изделия из соболя украшались золотом и драгоценными камнями. Искрящийся, пушистый соболиный мех износостойкий, он не пропускает ни влагу, ни холод. На Выставке-Продаже можно купить стильную шубу из соболя 2019 практически любого размера и любой расцветки – золотистой, шоколадной, бежевой, кремовой, серо-голубой. В ассортименте имеются изделия из белого соболя, который в природе встречается довольно редко. Белая соболиная шуба считается самой ценной.

Почему соболиный мех так ценится?

Про износостойкость этого меха мы уже писали. Кроме того, мех соболя не теряет свой цвет даже при длительной носке. Он не линяет и не истончается. Мездра соболиной шкурки пластична, поэтому изделие длительное время не теряет своей формы. Ворс у соболя шелковистый и густой, с шикарным блеском. Изделия из этого меха прочные, теплые и легкие.

В Крокус-Экспо выставлены на продажу модели 2018-2019 г. Но здесь же можно со скидкой приобрести изделия 2017 года, которые выглядят ничуть ни менее стильно и богато.

Почему приобретать изделия из соболя, мы рекомендуем на Выставке-Продаже в Крокус-Экспо?

Огромный выбор фасонов и размеров.

На Выставке представлены модели самых разных цветовых оттенков.

Гарантированное качество, подтвержденное сертификатами. Все меховые дома выписывают чеки и несут ответственность за свой товар.

В ассортименте соболиные шубы, прошедшие самый тщательный отбор.

Вам не нужно ждать сезон распродаж, в Крокус-Экспо вы сможете получить скидку практически на любое изделие.

На Меховой Выставке-Продаже даже соболиную шубу можно купить по вполне демократичной цене.

На выставке можно взять кредит на покупку шубы на выгодных условиях. Соболиная шуба – мечта любой женщины. Настало время эту мечту осуществить. Меховой салон в Крокус-Экспо ждет вас!