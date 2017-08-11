Мысли на холсте Николая Насибова

Художник Николай Насибов - потомственный конник, внук легендарного русского жокея Николая Насибова, под седлом которого выдающаяся лошадь Анилин принесла славу нашей Родине своими многочисленными победами на разных ипподромах мира.

Николай Насибов-младший, продолжая традиции своей семьи, много лет отдал служению конной отрасли, а совсем недавно очень удивил своих друзей и знакомых, начав рисовать и с первых же работ снискав похвалы выдающихся художников современности из США. Неудивительно, что Николай Насибов получил приглашение провести персональную выставку работ в Центральном Доме Художника на Крымском Валу в Москве.

Чудесные, наполненные солнцем и каким-то нереальным светом работы, можно разглядывать часами. В который раз мне предоставилось счастье убедиться в том, что истинное, настоящее искусство - это порыв, это разговор души человека, искренний и открытый. Не могу не добавить, что удивительное действительно рядом, и аксиома о том, что талантливый человек талантлив во всем, подтверждается в очередной раз.

Можно успеть посетить выставку и стать свидетелем рождения невероятного таланта. Выставка пройдет до 13 августа включительно, время работы с 11.00 до 20.00.

Текст: Екатерина Забегина