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Артем Кузелев

Мюзикл об Анне Винтур вновь на Бродвее

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  • 27 Августа 201909:24
Сюжеты: Анна Винтур (Anna Wintour)

Создатель музыкального спектакля про знаменитого главного редактора перезапустить шоу в сентябре.

Райан Рафтери, который в 2014 году поставил на Бродвее мюзикл про Анну Винтур, объявил о возвращении шоу. Премьера перезапущенного спектакля состоится 4 и 5 сентября в кабаре Feinstein’s/54. Рафтери отмечает, что в мюзикле, кроме самой Анны, появятся новые персонажи: например, Грейс Коддингтон, Марта Стюарт и Кельвин Кляйн. При этом постановщик анонсировал еще одно шоу, на этот раз посвященное дочери президента США Иванке Трамп.

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