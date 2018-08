Нью-йоркские модели судятся с агентствами

Американские манекенщицы подали коллективный иск против модельных агентств Wilhemina, Next, Elite и Click.

Самой громкой новостью недели безусловно стало известие New York Post о коллективном судебном иске моделей в адрес агентств. Группа манекенщиц выступила против компаний Wilhemina, Next, Elite и Click с претензиями о задержках выплаты гонораров и вмешательстве в личную жизнь. Одна из инициаторов иска модель Ванесса Перрон сообщила, что сотрудники агентства The Next принуждали ее уменьшить бедра с помощью хирургической операции. Манекенщице Мелиссе Бейкер ее агент предложил бросить парня, служащего в Афганистане, и встречаться со знаменитостями.

В иске также подчеркивается, что девушки должны были сообщать агентам о каждом своем шаге, даже если это касалось встречи с друзьями или визитов ко врачу. Кроме того, модели пожаловались на условия проживания. Например, агентство MC2 Miami предоставляло своим сотрудницам квартиру, где четверо моделей должны были спать на двухъярусных кроватях, а девять на диване. При этом агентство снимало за жилье плату 1850 долларов в месяц. Представители компании в своем комментарии заявили: «Это просто бизнес».