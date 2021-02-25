На 28 процентов сократились продажи Valentino в 2020 году

В итальянском доме моды подвели предварительные итоги работы в 2020 финансовом году. Согласно опубликованным данным, в период пандемии продажи Valentino сократились на 28% и составили 882 млн евро. Для сравнения в 2019 году компания заработала 1,22 млрд евро.

Однако, как отмечают эксперты рынка, сокращение продаж Valentino могли бы оказаться более внушительными. Сократить ущерб компании удалось, оперативно реагируя на вызовы коронакризиса. В доме был назначен новый генеральный директора – Джакопо Вентурини, который внес коррективы в состав топ-менеджмента. Кроме того, под его руководством марка стала использовать все доступные ей на этот момент маркетинговые инструменты. Например, присутствие Valentino в диджитал-пространстве и коммуникация с аудиторией стали больше напоминать глянцевые издания или популярные живые блоги. В итоге, сообщают в компании, был увеличен оборот в двух категориях продукции: сезонные коллекции и аксессуары.

Кроме того, заметно увеличился объем онлайн-продаж марки. Категория e-commerce – собственные каналы и мультибрендовые площадки – выросла в прошлом году на 62%. В данный момент доля онлайн-продаж приносит бренд 14% дохода. Выручка виртуального магазина Valentino выросла в отчетном периоде на 77%. Позитивные результаты дает и сотрудничество с интернет-ритейлером Yoox Net-A-Porter. Предоставив пользователям доступ к запасам магазинных складов и восьми центров доставки, компания смогла доставлять товары в сжатые сроки.

И отдельная гордость итальянского дома – развитие на рынке Китая. Здесь продажи марки за год выросли на 44%.