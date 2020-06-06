На фоне социальных протестов марка H&M закрыла почти сто магазинов в США

В компании H&M сообщили о временном закрытии 95 магазинов на территории США в связи с массовыми протестами, последовавшими за убийством Джорджа Флойда.

В официальном релизе марки, подписанном генеральным директором H&M Хеленой Хельмерссон, говорится: «Недавние убийства представителей афроамериканского сообщества США причиняют нам боль и разбивают сердце. Жизни этих людей и жизни всех темнокожих, отнятые насильственным путем, имеют значение». Кроме того, в H&M сообщили о готовности делать реальные шаги на пути противостояния расизму и для поддержки коллег, потребителей и сообществ.