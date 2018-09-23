На какой площадке Эди Слиман дебютирует в Celine?

Официальный Instagram-аккаунт парижского дома моды назвал дату и место проведения показа первой коллекции дизайнера.

Парижский дом моды Celine опубликовал информацию о том, где состоится показ дебютной коллекции нового креативного директора. Свою первую коллекцию на новом месте Эди Слиман представит 28 сентября в парижском Дворце инвалидов. Как известно, локация нравится самому дизайнеру, и Слиман в 2014 году уже проводил в ней осенне-зимнее шоу Saint Laurent.