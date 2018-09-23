Вход
ADV
Интересно
Celine (57)
Все сюжеты
Артем Кузелев

На какой площадке Эди Слиман дебютирует в Celine?

  • 97
  • 0
  • 23 Сентября 201810:26
Сюжеты: Celine, Hedi Slimane (Эди Слиман)

Официальный Instagram-аккаунт парижского дома моды назвал дату и место проведения показа первой коллекции дизайнера.

Парижский дом моды Celine опубликовал информацию о том, где состоится показ дебютной коллекции нового креативного директора. Свою первую коллекцию на новом месте Эди Слиман представит 28 сентября в парижском Дворце инвалидов. Как известно, локация нравится самому дизайнеру, и Слиман в 2014 году уже проводил в ней осенне-зимнее шоу Saint Laurent.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru