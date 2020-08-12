На конференции "Инновации и дизайн" обсудили future fashion в рамках антишколы “Индустрия моды” на форуме «Таврида»

6 августа на площадке Арт-Кластера «Таврида» в рамках антишколы «Индустрия моды» были подведены итоги Международной научно-практической Конференции «Инновации и дизайн». Эксперты обсудили какой станет новая реальность индустрии моды, как прийти к осознанному потреблению, почему важно учиться и как пандемия ускорила развитие направления digital-одежды.

6 августа на площадке Арт-Кластера «Таврида» в рамках антишколы «Индустрия моды» были подведены итоги Международной научно-практической Конференции «Инновации и дизайн». Эксперты обсудили какой станет новая реальность индустрии моды, как прийти к осознанному потреблению, почему важно учиться и как пандемия ускорила развитие направления digital-одежды. Модераторам конференции выступил Антон Алфер, председатель кластера РАЭК/FASHION TECH и комитета по цифровым технологиями СОЮЗЛЕГПРОМА.

В качестве экспертов на конференции выступили: Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group, профессор НИУ ВШЭ; Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А.Н.Косыгина; Евгений Румянцев, ректор Ивановского государственного политехнического университета; Марина Дэмченко, главный редактор Fashion Collection, директор редакционной сети; Дмитрий Логинов, дизайнер марок Dmitry Loginov и ARSENICUM; Дмитрий Бабушкин, фотограф, преподаватель кафедры «Журналистика и телевизионные технологии» РГУ им. А.Н. Косыгина; Евгения Алфер, PR-директор Fashion Consulting Group, главный редактор MODA.RU.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала, какие изменения в индустрии моды произошли под влиянием пандемии. Вместе с ректором Российского Государственного Университета им. А.Н.Косыгина Валерием Белгородским участники конференции обсудили четвертую промышленную революцию и узнали всё о Национальном центре дизайна и костюма - инновационная площадка, созданная по поручению Правительства Российской Федерации на базе РГУ им. А. Н. Косыгина при поддержке Президента Российской Федерации и при участии Дома моды Валентина Юдашкина.

Поддержал тему онлайн образования/digital образования Евгений Румянцев, ректор Ивановского государственного политехнического университета, который в свою очередь рассказал про инновации и традиции текстильного промышленного дизайна в г. Иваново. Марина Дэмченко, как единственный представитель Российского глянца на мировой сцене, призвала участников не бояться заявлять о себе. Поддержал выступление и Дмитрий Бабушкин, фотограф и преподаватель кафедры «Журналистика и телевизионные технологии» РГУ им. А.Н. Косыгина, который считает, что главное свойство человека будущего – возможность самообучаться до уровня профи в кратчайший срок.

С дизайнером Дмитрием Логиновым (Dmitry Loginov/ARSENICUM) участники Форума Таврида и спикеры Конференции обсудили осознанное потребление. PR-директор Fashion Consulting Group, главный редактор MODA.RU Евгения Алфер рассказала о digital форматах последних Недель моды, брендах, производящих виртуальные коллекции одежды и кампейнах, снятых с помощью аватаров.

Изменения в системе образования, функционирование предприятий, проблемы экологии и последствия влияния пандемии на fashion-сферу, будущее глянца, недель моды, фотосъемок и индустрии в целом - эти и другие темы поднимались участниками. Итогом конференции станет выпуск сборника научных статей на сайте проекта: http://idifashion.ru/ и на сайте научной электронной библиотеки https://cyberleninka.ru/ в свободном доступе, с присвоением номера DOI с 15 августа.

Организатор мероприятия Дарья Пашкова, участница антишколы на Тавриде, рассказала, что на участие в конференции было подано более 200 заявок и статей из 5 стран.