На «Московской неделе предпринимательства» соберутся лучшие представители столичной fashion-индустрии

В рамках Московской недели предпринимательства 31 мая пройдет Московский форум индустрии моды. В ходе форума на одной деловой площадке будут представлены инновации сферы fashion-индустрии, пройдут деловые встречи и секционная работа с инсайдерами и практиками модного бизнеса. Руководитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин рассказал о деталях программы Московской недели предпринимательства и форума индустрии моды, гостях и участниках мероприятий, подчеркнув важность и значимость нового формата.

«Москва старается конкурировать с ведущими столицами мира по различным направлениям. Где-то нам удается обогнать, где-то ещё есть над чем работать. Мы понимаем огромные перспективы роста fashion индустрии и хотим, чтобы Москва стала одной из мировых столиц моды. Именно с этой целью мы решили включить в программу Московской недели предпринимательства Форум модной индустрии. Мы приглашаем к участию всех представителей модной индустрии – дизайнеров, сетевиков ритейла, представителей fashion-медиа и образовательных учреждений, чтобы всесторонне обсудить актуальные вопросы отрасли и выработать эффективные решения для дальнейшего развития fashion-индустрии», - заявил Алексей Фурсин в ходе своего выступления.

Структура предпринимательского бизнеса в столице очень разнообразна и сегментирована. Для многих составляющих, как например, для модной индустрии, необходимо создавать особые условия для развития, поддержки и успешной реализации.

Известный российский дизайнер Игорь Гуляев, представлявший на пресс-конференции направление fashion, рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться творческим и креативным людям при построении собственного бизнеса. Дизайнер поднял вопрос о необходимости взаимодействия модной индустрии со всеми структурами бизнеса: «идею талантливого человека необходимо не только воплотить в жизнь руками профессионалов, но и «упаковать» для потребителя, сделать конкурентоспособной, прибыльной», подчеркнул он.