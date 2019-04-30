На Неделе моды в Сан-Паулу умер манекенщик

Во время одного из дефиле 26-летний Талес Соарес споткнулся на подиуме, упал и скоропостижно скончался.

Показы Недели моды в Сан-Паулу омрачила смерть на подиуме одного из манекенщиков. Во время дефиле бразилец Талес Соарес запутался в завязках своих сандалий, споткнулся и упал. Гости шоу решили, что это часть программы, но быстро стало очевидно, что манекенщику действительно плохо. Врачи пытались привести его в чувства, но Соарес не приходил в сознание, а после госпитализации скончался в больнице.

Очевидцы и коллеги 26-летнего Талеса утверждают, что парень вел здоровый образ жизни, не принимал запрещенных веществ, а также придерживался вегетарианской диеты. Несколько СМИ опубликовали неподтвержденную информацию о том, что на бэкстейдже не было вегетарианской пищи, и Соарес вышел на подиум голодным. Настоящая причина смерти выясняется специалистами.