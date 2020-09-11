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Неделя моды в Лондоне (414)
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Артем Кузелев

На Неделю моды в Лондоне вернутся физические показы

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  • 11 Сентября 202016:12
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне

В этом месяце в Лондоне пройдет Неделя моды, на которой марки представят женские и мужские коллекции, причем дефиле пройдут как в формате онлайн, так и в виде привычных дефиле.

Предстоящая Неделя моды в Лондоне пройдет с 17 по 22 сентября. При этом организаторы пообещали, что трансляции будут доступны на онлайн-площадке, однако некоторые марки проведут реальные дефиле с ограниченным числом гостей. В официальном пресс-релизе Британского модного совета говорится: «Неделя моды – одно из немногих международных мероприятий, которое в Лондоне не будет отменено, подтверждая устойчивость, креативность и новаторство этой индустрии в эпоху кризиса».

 
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