На Неделю моды в Париже возвращается Ральф Руччи

После долгого перерыва американский дизайнер примет участие в кутюрной Неделе, где представит свою новую марку.

Организаторы Недели высокой моды, которая пройдет с 29 июня по 4 июля, опубликовали приятную новость: в официальное расписание показов возвращается Ральф Руччи. Дизайнер известен тем, что стал вторым американцем, который был удостоен приглашения на Неделю haute couture (до него в Париж приглашали лишь бренд Mainbocher). В пресс-релизе сообщается, что Руччи представит коллекцию своего нового бренда RR331, главной фишкой которой станет чрезмерный декор.