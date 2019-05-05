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Неделя моды в Париже (1065)
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Артем Кузелев

На Неделю моды в Париже возвращается Ральф Руччи

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  • 05 Мая 201900:06
Сюжеты: Неделя моды в Париже

После долгого перерыва американский дизайнер примет участие в кутюрной Неделе, где представит свою новую марку.

Организаторы Недели высокой моды, которая пройдет с 29 июня по 4 июля, опубликовали приятную новость: в официальное расписание показов возвращается Ральф Руччи. Дизайнер известен тем, что стал вторым американцем, который был удостоен приглашения на Неделю haute couture (до него в Париж приглашали лишь бренд Mainbocher). В пресс-релизе сообщается, что Руччи представит коллекцию своего нового бренда RR331, главной фишкой которой станет чрезмерный декор.

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