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Артем Кузелев

На Net-a-Porter появилась обувь от коллаборации Birkenstock x Proenza Schouler

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  • 15 Марта 202011:57
Сюжеты: Net-a-Porter, Proenza Schouler

Нью-Йоркская марка и немецкий обувной бренд выпустили совместную капсульную коллекцию.

Марки Birkenstock и Proenza Schouler выпустили шесть моделей сандалий для весенне-летнего сезона. Как признаются дизайнеры, работая над капсулой, они придерживались функционального подхода, поэтому заменили пряжки липучками. Модели представлены в черном, белом, охряном и серебристом цветах. В качестве декора использованы детали из полированной кожи.

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