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SergeyVladimirov

На обложке L’Officiel Wedding появилась московская модель Алена Ванни

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  • 10 Декабря 201819:57
Сюжеты: L’Officiel, Свадебная мода

В Москве ежедневно проходят сотни фотосъёмок: реклама, модные журналы, частные проекты. Но вот одна летняя съёмка была совершенно особенной: во-первых, это легендарный L’Officiel, во-вторых, иностранная модель, в-третьих свадьба. Ну, свадьба, конечно, была понарошку, а все остальное вполне себе реальное – целая бьюти-команда под руководством культового московского фотографа Александра Мультикова потрудилась на славу для обложки L’Officiel Wedding:  модель Алена Ванни (Alena Vanni, Instagram @alena_vanni) в белоснежных нарядах от Girlpower в лучших традициях итальянских модных домов была свежа как летнее утро, грациозна как лебедь и счастлива как молодая невеста. Такой атмосферной обложки у L’Officiel не было давно: смотришь на нее и слышишь запах сирени и звуки La Vie En Rose, а первые гости, пришедшие на торжество пьют шампанское и щебечут о пустяках – квинтэссенция счастья…

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