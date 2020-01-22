На обложке январского номера Harper's Bazaar Vietnam появилась Ангелина Вангор

Модель, блоггер и парфюмерный эксперт Ангелина Вангор появилась на обложке январского номера Harper's Bazaar Vietnam.

Зима в этом году заблудилась и наотрез отказалась заснеживать столицу, так что зимние наряды, не дождавшись своего часа отправились на антресоли, а модницы раньше времени скупают весенние коллекции. На фоне бело-графитового города девушки расцветают яркими пальто, платочками-перчатками, будто экзотические цветы после тропического ливня. Европейская зима - это шикарный антураж для смелых экспериментов со стилями и фактурами. Так, модель Ангелина Вангор (@angelinavangor), представшая в культовом Harper's Bazaar в образе современной немного европеизированной Шамаханской царицы с лёгкостью Вивьен Вествуд сочетает сочные цвета, геометрические рисунки, ориентальные орнаменты, мех, кожу, пряжки и чуть панковский лоск. Экстремальные, но при этом элегантные образы для Ангелины создавал тандем фотографа и стилиста Сергея Суркова (@surkov_sergey) и визажиста Кати Кобзевой (@kobzevakatya).