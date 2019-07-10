На обложку летнего L'OFFICEl Arabia попала русская красавица Ангелина Вангор

Модель, блогер и парфюмерный эксперт Ангелина Вангор появилась на обложке L'OFFICEl Arabia.

Погода шепчет… О чём спросите Вы? О жарком лете, о солнце, красавицах в легких платьях, неуловимом аромате раскаленного песка, кофе, морских брызг и экзотических цветов. В дождливой Москве это кажется полу-мечтой-полусном, но стоит взглянуть на обложку летнего L’OFFICEl Arabia, который не зря назвали «Summer Dreams», и атмосфера раскалённой столицы Эмиратов окутывает тебя магией лета. А украшать номер выпала честь русской красавице Ангелине Вангор, блондинке с глазами-вишнями под стать восточной принцессе. Ангелина, один из самых популярных в России бьюти-блогеров с более чем 100 000 подписчиками в Instagram (@angelinavangor), модель и парфюмерный эксперт, порадовала читателей L’OFFICEl роскошными образами, над которыми трудился стилист Сергей Сурков.

Когда L'Officiel Arabia был запущен в 2005 году, это был первый международный журнал в области моды в регионе, охватывающий все страны Ближнего Востока. С тех пор L'Officiel Arabia остается главным эталоном моды и роскоши для женщин в странах Персидского залива.

L'Officiel Arabia публикуется компанией Chalk Media FZ LLC по лицензии Jalou Media Group, базирующейся в Париже. 97-летняя история Jalou Media Group имеет 30 международных изданий и представлена в 80 странах. Сочетая эту долгую историю и богатое наследие с современным подходом, lofficielarabia.com предлагает ежедневный обзор моды, красоты, литературы, искусства и многого другого для современных женщин.