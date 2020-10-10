На открытии нового Порше Центр Ленинский представили новый электрический спорткар Porsche Taycan

Первое, что оценили участники пресс-конференции – двухэтажный шоу-рум Порше Центр Ленинский площадью 970 м2, где представлена вся модельная линейка бренда Porsche, включая спорткары серии 718 и 911, спортивный седан Porsche Panamera, популярные SUV – Macan и Cayenne. В шоу-руме гостям был представлен новый электрический спорткар Porsche Taycan, поразивший присутствующих уникальным дизайном. После экскурсии по территории нового Порше Центр Ленинский (более 5 000 м2), знакомства с работой сервисной зоны, склада запасных частей и зоны Approved, где представлены модели Porsche с пробегом, проверенные по 111 пунктам стандартов Porsche AG, участники перешли к обсуждению актуальных вопросов авторитейла.
Популярность бренда в России подтверждает динамика продаж – по итогам девяти месяцев 2020 года в России был реализован 4 301 автомобиль Porsche. Стабильный рост продаж Porsche отмечается не первый год: так в 2019 году продажи составили 6 023 автомобилей, что на 17,7% выше показателей 2018 года, который, в свою очередь, превзошел результат 2017 года почти на 12%. В июле и августе российский авторынок активно восстанавливался: рост продаж новых автомобилей по итогам июля составил 6.8%. Бренд Porsche в августе реализовал на 51% больше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В третьем квартале 2020 года покупательский спрос держался на высоком уровне, но был ограничен товарными запасами на складах дилеров. Если бы автомобили были в наличии, думаю, в третьем квартале дилеры смогли бы продать на 15-20% автомобилей больше, – отметил Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр». – Что касается роста продаж премиальных брендов – в том числе Porsche – то помимо отложенного спроса интерес к покупке во многом стимулируется нестабильным курсом валют. В ожидании индексации цен на автомобили, клиенты стремились инвестировать в товары длительного пользования, приобрести выбранные модели по текущей стоимости и «заморозить» деньги в автомобилях».
На протяжении 8 лет АСЦ является официальным дилером Porsche в России. Все эти годы ГК «АвтоСпецЦентр» предоставляла приверженцам марки безупречный сервис и высочайшее качество обслуживания, соответствующее стандартам Porsche, а также полный комплекс дополнительных услуг, предлагаемых поклонникам бренда: продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом и реализацию оригинальных запчастей, слесарный и кузовной ремонт, техническое обслуживание и установку дополнительного оборудования, автокредитование и автострахование.
Режим ограничений стал драйвером развития дистанционных продаж и онлайн-коммуникаций с клиентами. Обычно онлайн-сервисы, предлагаемые дилерами, востребованы среди постоянных клиентов бренда, которые точно знают, что именно хотят от автомобиля и от дилерского центра. К этой же категории потребителей относятся молодые люди, более активные в социальных сетях и чаще совершающие онлайн-покупки. Консультации, презентации и онлайн-продажи стали трендом авторынка России в 2020 году. Дилеры, которым удалось вовремя перестроиться на цифровой формат коммуникаций, могут предложить клиенту выбор: приобрести автомобиль онлайн или в шоу-руме, выбрать доставку автомобиля или забрать самостоятельно.
Одним из ключевых факторов успешной работы АСЦ на рынке является профессиональная подготовка сотрудников и формирование слаженной команды специалистов. Кадровая политика АСЦ нацелена на тесное взаимодействие руководства с сотрудниками дилерских центров. Все процессы осуществляются на основе корпоративных стандартов автоконцернов-производителей. Поэтому дилерские центры АСЦ входят в число лучших автосалонов России, а достижения команды в области продаж, технического обслуживания, маркетинга и развития персонала заслуживают высокой оценки.
Алексей Забелкин, бренд-директор Porsche ГК «АвтоСпецЦентр», отметил что в работе с клиентами, покупающими премиальные автомобили, есть свои нюансы: «Клиенты премиум-сегмента особое внимание уделяют деталям, так как премиальные автомобили обладают большим набором функций и более широким предложением по индивидуализации. Наши сотрудники постоянно совершенствуют свои навыки и обучаются чтобы обеспечивать безупречный сервис в соответствии со стандартами марки Porsche. Поэтому, несмотря на рост популярности онлайн-сервисов, благодаря которым можно дистанционно связаться с менеджером отдела продаж, оформить документы или зарезервировать автомобиль, говорить об онлайн-продажах как о новом тренде еще очень рано – клиенты предпочитают посещать дилерские центры, лично выбирать автомобили и обсуждать детали покупки».
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