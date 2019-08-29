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Артем Кузелев

На продажу выставили канал Fashion TV

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  • 29 Августа 201921:36

Владельцы оценили один из самых популярных каналов о моде в 50 миллионов долларов.

Владельцы телеканала Fashion TV объявили о его продаже. Акционеры оценили свое медиа в 50 миллионов долларов. Однако пока что непонятно, насколько цифры реалистичны, т. к. официальные данные все еще не называются. Президент Fashion TV Programmgesellschaft Мария Лисовска сообщила журналистам: «Мы находимся в процессе переговоров и не можем сейчас комментировать стоимость компании. Переговоры ведутся как минимум с пятью группами из Индии, Китая, Гонконга и Европы».

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