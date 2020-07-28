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Артем Кузелев

На пять лет у дома Elie Saab сменится владелец

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  • 28 Июля 202010:30
Сюжеты: Elie Saab

Люксовый холдинг Onward Luxury Group заключил с маркой пятилетнее лицензионное соглашение.

В ближайшие пять лет конгломерат Onward Luxury Group будет заниматься производством и дистрибуцией обуви и кожаных изделий Elie Saab. Главный исполнительный директор компании Фабио Дуччи сообщил: «С сезона осень-зима 2020 мы начали выпускать сезонные линии Elie Saab на нашем заводе в Бергамо. Во время нескольких ужинов с Эли мы обсуждали возможность сотрудничества в сегменте аксессуаров и сумок. В итоге была заключена сделка, которая направлена на дальнейшее развитие успешного и престижного бренда».

 
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