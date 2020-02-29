На русском языке вышла книга о первом показе Dior

Графический роман «Девушка в Dior» ранее был опубликован в некоторых странах Европы, США и Корее.

Издательство «Одри» выпустило русскоязычную версию графического романа Анни Гетцингер «Девушка в Dior». Книга посвящена историю дома Кристиана Диора и его первому показу в Париже в конце 1940-х годов. Главная героиня – вымышленная фэшн-журналистка Клара Ноан, вместе с которой читатель попадает на «кухню» модной марки, знакомится с модельером, его окружением и премьере силуэта New Look.