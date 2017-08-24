На ШАПО-2017

Эту коллекцию я посвятила своей малой родине Унече, отметившей в этом году 130-летний юбилей, назвав коллекцию "Маленькое черное платье". Изделия ручной работы для повседневной носки. Просто, удобно, комфортно.
Эту коллекцию я посвятила своей малой родине Унече, отметившей в этом году 130-летний юбилей, назвав коллекцию "Маленькое черное платье". Изделия ручной работы для повседневной носки. Просто, удобно, комфортно.
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