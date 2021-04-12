На Шри-Ланке арестовали победительницу конкурса «Миссис мира 2020»

Инцидент произошел после церемонии награждения победительниц конкурса красоты среди замужних женщин. Сотрудникам полиции Шри-Ланки пришлось арестовать обладательницу титула «Миссис мира» после того, как она отобрала корону у «Миссис Шри-Ланка».

По сообщениям СМИ, победительница в номинации «Миссис Шри-Ланка» Пушипка Де Силва обратилась в полицию с заявлением о том, что получила травмы головы, что заставило ее обратиться за медицинской помощью. Как оказалось, во время финала конкурса красоты среди замужних женщин после объявления имени победительницы предыдущая обладательница титула и одновременно «Миссис Мира 2020» Кэролайн Джури отобрала корону у Де Силва. Она также заявила со сцены, что та не может стать победительницей, так как находится в разводе, что противоречит правилам «Миссис Шри-Ланка».

Надев корону на девушку, занявшую второе место, Джури подчеркнула: «По правилам, женщины, которые были замужем, а потом развелись, не могут [участвовать в конкурсе], поэтому я предпринимаю шаги, чтобы корона досталась девушке, получившей второе место».

Организаторам пришлось извиниться перед победительницей и вернуть ей трофей. Кроме того, было отмечено, что Де Силва не нарушала правил, так как она не разведена. Девушка разошлась с бывшим мужем, однако официально они не оформляли развод. Кроме того, организаторы рекомендовали Кэролайн Джури извиниться перед Де Сильва.

После заявления победительницы полицейские допросили Джури и еще одну участницу инцидента, затем девушек арестовали.