«На стиле» дизайнера Мару Гулишан – всерьёз и надолго!

Мару Гулишан имеет за плечами художественное образование, и её подход к одежде как искусству чувствуется с первого взгляда на её творения. Например, принт лицо, фейсбренд, который располагается на предметах одежды Мару, своеобразный акцент, как бы закрывающий собой тело – чистый арт.

«В каждом образе из моей коллекции присутствует красный цвет – говорит Мару. Красная линия проходит через все образы и символизирует линию жизни. Ведь именно жизнь - то самое ценное что у нас есть. В этом и есть моя философия и "религия" моего творчества.»

Дизайнер подчёркивает, что её изделия – абсолютно штучный товар. Продумывается будущий образ каждой модели, а вся фурниртура и ткани тщательно выбираются и привозятся Мару из многочисленных путешествий.

Буквально за несколько месяцев творения молодого дизайера снискали популярность среди столичных модников и представителей богемы, став заметным явлением и шагнув за пределы локальной fashion-индустрии. Фотосессия, состоявшаяся на Таймс-Сквер в Нью-Йорке вскоре после показа дебютной коллекции, положила начало международной популярности одежды Мару Гулишан, и вот уже «красотки Мару», помимо Москвы и Нью-Йорка, есть в таких городах как Париж, Майами, Баку, Канкун, Лос-Анджелес.

Мару Гулишан в своих многочисленных интервью всегда выражает благодарность семье. «Моя команда – это, прежде всего, моя семья. Люди, которые поддерживают и вдохновляют меня», - с любовью говорит дизайнер. Мы в свою очередь уверены, что «красоток Мару» будет становиться всё больше и больше, и, как повторяет сама создательница бренда: «Уверена, что с моей одеждой «на стиле» мир станет ярче и чуточку добрее»!