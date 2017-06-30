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SergeyVladimirov

На Summer Style Awards 2017 актрисой года признана Аделина Шарипова

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  • 30 Июня 201723:50

Аделина Шарипова стала актрисой года по версии Summer Style Awards 2017.

Лето в Москве традиционно богато на светские мероприятия и этот год не стал исключением. Телеканал Fashion TV вместе с Ассоциацией высокой моды и прет-а-порте в России в очередной раз отметили самых выдающихся представителей фешн-индустрии и шоубизнеса. Церемония вручения премии Summer Style Awards состоялась 27 июня в столичном Royal Bar. Среди номинантов и гостей премии можно было встретить таких звезд, как Филипп Киркоров, Ани Лорак, Екатерина Варнава, Сергей Зверев, Валерия и многих других.

Одну из самых престижных номинаций конкурса - “Актриса года”, завоевала Аделина Шарипова. Уже давно покорив модный олимп, девушка последний год активно штурмовала олимп телевизионный и, надо признать, довольно успешно: российский зритель полюбил знойную красавицу благодаря ее ролям в сериалах “Игрок” и “Фальшивомонетчики”, а в настоящее время Аделина снимается в главной роли сериала «Мне с вами по пути», который будет транслироваться на телеканалах Россия. Сама же Аделина скромно призналась, что не гонится за громкой славой и популярностью, а работать в кино для нее уже само по себе награда, потому что именно об этом девушка мечтала с детства.

 

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