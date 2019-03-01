21-24 февраля 2019 года на Тишинке прошла II Международная Выставка «Восточный базар «Тюбетейка», которая познакомила с культурно-художественным, историческим наследием Средней Азии, а также Татарстана, Башкирии и России в целом.

Большое внимание на выставке уделяется декоративно-прикладному искусству, сохранению традиций народов.

В рамках выставки прошёл показ дизайнеров-участников выставки. В каждой из коллекций были использованы техники декоративно-прикладного искусства разных народов, но очень органично вписанные в современную моду: икат, туркменские мотивы, тончайшее валяние из шерсти, роскошные индийские шелка, элегантные кафтаны из льна, расшитые и расписанные вручную сплелись воедино и создали сказочную атмосферу показа.

ЕЛЕНА ТЕПЛИЦКАЯ / Россия

Коллекция «Все женщины-чудесные цветы!»

UULMAN/ Кыргызстан, Венгрии Коллекция "Цвет земли".

SHERDEN / Кыргызстан

Коллекции "ТЭҢ" (Равновесие).

ASIAN SPIRIT / Россия

Коллекция «Код Цветения»

AYNA IZBAZAR /Россия

Коллекция «Сестра».

NOTTE BLUR / Турция

Коллекция “Там, где ты”