21-24 февраля 2019 года на Тишинке прошла II Международная Выставка «Восточный базар «Тюбетейка», которая познакомила с культурно-художественным, историческим наследием Средней Азии, а также Татарстана, Башкирии и России в целом.
Большое внимание на выставке уделяется декоративно-прикладному искусству, сохранению традиций народов.
В рамках выставки прошёл показ дизайнеров-участников выставки. В каждой из коллекций были использованы техники декоративно-прикладного искусства разных народов, но очень органично вписанные в современную моду: икат, туркменские мотивы, тончайшее валяние из шерсти, роскошные индийские шелка, элегантные кафтаны из льна, расшитые и расписанные вручную сплелись воедино и создали сказочную атмосферу показа.
ЕЛЕНА ТЕПЛИЦКАЯ / Россия
Коллекция «Все женщины-чудесные цветы!»
UULMAN/ Кыргызстан, Венгрии
Коллекция "Цвет земли".
SHERDEN / Кыргызстан
Коллекции "ТЭҢ" (Равновесие).
ASIAN SPIRIT / Россия
Коллекция «Код Цветения»
AYNA IZBAZAR /Россия
Коллекция «Сестра».
NOTTE BLUR / Турция
Коллекция “Там, где ты”
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