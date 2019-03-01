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На Тишинке прошла II Международная Выставка «Восточный базар «Тюбетейка»

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  • 01 Марта 201914:29

21-24 февраля 2019 года на Тишинке прошла II Международная Выставка «Восточный базар «Тюбетейка», которая познакомила с культурно-художественным, историческим наследием Средней Азии, а также Татарстана, Башкирии и России в целом.

Большое внимание на выставке уделяется декоративно-прикладному искусству, сохранению традиций народов.

В рамках выставки прошёл показ дизайнеров-участников выставки. В каждой из коллекций были использованы техники декоративно-прикладного искусства разных народов, но очень органично вписанные в современную моду: икат, туркменские мотивы, тончайшее валяние из шерсти, роскошные индийские шелка, элегантные кафтаны из льна, расшитые и расписанные вручную сплелись воедино и создали сказочную атмосферу показа.

ЕЛЕНА ТЕПЛИЦКАЯ / Россия
Коллекция «Все женщины-чудесные цветы!»

UULMAN/ Кыргызстан, Венгрии Коллекция "Цвет земли". 
SHERDEN / Кыргызстан
Коллекции "ТЭҢ" (Равновесие).

ASIAN SPIRIT / Россия
Коллекция «Код Цветения»

AYNA IZBAZAR /Россия
Коллекция «Сестра».

NOTTE BLUR / Турция
Коллекция “Там, где ты”

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