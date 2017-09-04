Top Secret выпустил несколько модных сетов одежды в рамках коллекции осень 2017

Популярный европейский бренд женской и мужской одежды Top Secret на днях завершил съёмки осенней кампании, которые проходили в старинном польском городе Быдгощ. В объективе фотографа Łukasza Pukowca – модели, представившие городские стилизации из новой коллекции.

К наступающему осеннему сезону дизайнеры Top Secret, придерживаясь основной философии бренда, создали сеты, подходящие на все случаи, чтобы клиенты Top Secret смогли с помощью одежды создать и подчеркнуть свой уникальный стиль.

В женскую коллекцию вошли:

Pure Floristic – сет из линии City, отличающийся лаконичным кроем и летящими тканями. Цветовая гамма выдержана в осенней палитре. Многочисленные детали в виде завязок на рукавах и в области талии создают элегантный и женственный силуэт. Среди моделей сета встречаются платья с рукавами ¾, легкие свитера и кардиганы. Принты, выполненные в оттенках красного и синего, цветочные узоры и оборки на рукавах призваны поддержать классический стиль в новом прочтении.

Cobalt Beauty - лаконичные формы в оттенках синего и кобальта. Ключевые модели – брючный костюм классического кроя и платье с воротником.

Splendid Folk – сет, входящий в линию Casual, вдохновлен этническими мотивами и эстетикой boho. Вышивка, деним и разнообразные принты являются основой коллекции и подчеркивают свободный смелый стиль.

Butterfly Essence – легкий и яркий как взмах крыла бабочки. В этом сете дизайнеры сделали ставку на шифоновые и джинсовые платья с оборками и вышивкой, на блузы с расклешенными рукавами и узкие скинни с металлическими элементами отделки на карманах. Темно-синий, бутылочный зеленый, графитовый и хаки – основные оттенки сета, дополненные акцентами в виде золотых и серебряных металлизированных нитей.

Green Reflection – посвящен женщинам, которые предпочитают элегантный стиль. Выраженный женственный характер сета нашел отражение в формах и деталях – оборки и воланы на рукавах, декольте; свитера, обнажающие линию плеч. Ключевая модель – куртка из эко-кожи с вышивкой. Цветовая палитра представлена оттенками хаки, лимонного желтого, темно-синего, а также белого и серого.

Мужская коллекция представлена следующими сетами:

Urban Guide – сет, выполненный в casual-стиле, включает в себя модели рубашек из денима, футболки с принтами и джинсы. Ключевая модель – бомбер, позволяющий создавать смелые повседневные стилизации. Сет выдержан в оттенках синего и бордо. Белый, бежевые и серый составляют базовую палитру.

Smart Grey - сет, входящий в линию City, подчеркивает одновременно элегантность и неформальный городской стиль. Классические рубашки и брюки дизайнеры предлагают сочетать с поло и курткой-бомбером. Использование текстурных тканей и современных материалов поддерживает динамичный характер сета.

В осенней коллекции Top Secret представлена одежда, созданная с учетом модных тенденции и потребностей клиентов бренда.