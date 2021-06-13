На выставке Мосшуз турецкие компании расскажут о модных трендах

На выставке обуви, сумок, аксессуаров Мосшуз будет представлена продукция из Турции брендов Calvano, Tony Bellucci, Bond Non, Twingo и др.

В производстве мужской обуви торговой марки Calvano используется тончайшая телячья кожа. Премиум кожа используется для верхней и внутренней части туфель и ботинок, что обеспечивает максимальный комфорт для потребителей. Calvano – это не только производство, но и собственный дизайн под своей торговой маркой.

Новые коллекции сумок и аксессуаров бренда BOND NON из натуральной кожи фирма предлагает использовать для работы и отдыха. Изделия этого бренда отличает современный, элегантный дизайн. Торговая марка Tony Bellucci хорошо известна не только в России, но также в странах СНГ, Европы и Азии. Мужские и женские сумки изготовлены из телячьей кожи и кожи буйвола, а дизайн выполнен в итальянском стиле.

Обувная компания Twingo была создана в 2009 году. С тех пор фирма заботится о расширении ассортимента продукции, оптимизации стоимости, уделяет большое внимание внедрению инновационных технологий.

«Эй… пора жить по полной! Жизнь восхитительна!» - так звучат в переводе слова из турецкой песни. И глядя, на красивую продукцию производителей обуви и сумок из Турции, хочется с этим согласиться.

Ознакомиться с новыми коллекциями обуви компаний из России, Турции, Армении, Беларуси, Узбекистана можно совсем скоро на выставке Международной b2b выставке обуви, сумок, аксессуаров Мосшуз (MosShoes), которая пройдет с 30 августа по 02 сентября 2021 в Москве в Гостином дворе.

http://mosshoes.com/

Instagram @mosshoes_moscow

Фото Calvano