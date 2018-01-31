На XXI выставке «Бижутерия от винтажа до наших дней» представят украшения от Лоры Делуксарт

XXI-я выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней»

В четверг 15 февраля выставочное пространство «Т-Модуль» на Тишинке превратится в настоящую драгоценную шкатулку. Здесь до 18 февраля пройдёт XXI выставка-продажа «Бижутерия от винтажа до наших дней».

Выбор будет огромным: бижутерия современная и винтажная, авангардные аксессуары, этнические украшения, ожерелья, броши, кольца, серьги, амулеты, а также очки, сумочки и шляпки – всё это сделает образ любого человека неповторимым и внесёт праздничное настроение в серые будни. Посетителей ждёт сочетание сложных футуристических форм и классических винтажных, а также раритеты со всех континентов и вполне доступные изделия, украшения «на день» и «на вечер». На выставке можно будет заблаговременно подобрать и подарки для мужчин к 23 Февраля и, конечно же, к волшебному весеннему праздничному Дню 8 Марта для женщин.

Спецпроект выставки – украшения французского дизайнера Лоры Делуксарт (Lora Delooksart).

Сказать по правде, украшения от Лоры Делуксарт назвать таковыми сложно. Скорее – это арт-объекты или, как называет их сама Лора, – арт-а-порте (art-a-porter).

Вот, что рассказала организаторам выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней» Лора Делуксарт в небольшом интервью.

— Ваши любимые материалы?

— Металл, конечно! Пока я работаю с медью, алюминием и латунью. От раскроя, резки чистого листа и до последнего штриха украшения я всё делаю вручную.

— Как рождаются сюжеты и идеи для новых украшений?

— Под частные заказы я буквально леплю каркас объекта на человеке. В готовом украшении можно разглядеть контуры заказчика, его индивидуальные черты…

— Кто из известных дизайнеров прошлого вам близок по духу?

— Пако Рабан (Paco Rabanne) со своими архитектурными платьями из металла и пластика. Пьер Карден (Pierre Cardin), которого часто критиковали за инакомыслие, но он всегда оставался верным себе. Конструктивист Арт Смит (Art Smith).

У посетителей февральской выставки «Бижутерии от винтажа до наших дней» будет возможность оценить тандем авангардных украшений от Lora Delooksart с винтажными костюмами музейного уровня от Yves Saint Laurent, Rive Gauche, Christian Dior, John Galliano, Kenzo, Givenchy, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Pierre Balmain, Philip Treacy.

15 февраля состоится торжественное открытие выставки. Не упустите возможность провести прекрасный вечер в приятной компании, в сопровождении живой музыки и с фуршетом, выбирая лучшие украшения по «праву первой ночи».

Однако, если вам не удастся попасть на открытие, не отчаивайтесь: ассортимент огромный, а все входные билеты ежедневно (в 14:00 и 18:00) участвуют в розыгрышах винтажных и современных авторских украшений.

Адрес выставки, время работы и стоимость билетов:

Москва, «Т-Модуль», Тишинская площадь, дом1

15 февраля – 19:00

16-17 февраля – с 11:00 до 21:00

18 февраля – с 11:00 до 20:00

Вход на торжественное открытие 15 февраля по специальным приглашениям или билетам.

Стоимость билета: 1000 руб.

Стоимость билета с 16 по 18 февраля: 200 руб.

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

ВНИМАНИЕ!

До 11 февраля успейте купить билет по цене 100 рублей на сайте www.bijou-moscow.com

Организатор выставки — Выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74

www.bijou-moscow.com

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www.instagram.com/bijou.moscow

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