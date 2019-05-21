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Артем Кузелев

Набор для настольного тенниса от дома Louis Vuitton

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  • 21 Мая 201914:36
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил наборы для настольного тенниса стоимостью 2 000 долларов.

Уже сейчас все желающие играть в настольный теннис с особым шиком могут приобрести новинку от Louis Vuitton. Парижский дом моды представил комплекты, в которые входят пара ракеток в кожаных чехлах с монограммами и четыре брендированных мячика в держателе из кожи. Стоит каждый набор 2 210 долларов, в российском онлайн-магазине – 128 000 рублей.

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