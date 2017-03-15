Набор эмодзи от Chanel

Если эмодзипаки от Ким Кардашьян, Карла Лагерфельда, Versace и Comme des Garcons уже не передают полноту ваших чувств, вам поможет парижский дом моды.

Карл Лагерфельд всегда старается идти в ногу со временем и активно пользуется современными цифровыми технологиями. На этот раз дизайнер решил снабдить коллекцию будущего сезона Chanel первым официальным пакетом стикеров. Набор включает несколько косметических средств от парижского дома, брендированный самолет, кофе, сладости, розовый бриллиант и другие иконки. Приобрести эмодзи можно по ссылке.