Набор косметики - подарок, который порадует и вдохновит каждую женщину!

До нового года остаётся две недели: времени для выбора подарков немного, а все мы по доброй традиции хотим порадовать, вдохновить и удивить наших близких. В этом материале мы расскажем о беспроигрышных вариантах подарков, которые порадуют каждую женщину - наборы качественной и высокоэффективной косметики известных брендов.

Набор кремов "Суперувлажняющий уход", Aravia Professional

Цена: 1128 руб.

Прекрасным подарком для обладателей сухой, обезвоженной кожи, нуждающейся в интенсивном увлажнении, станет. Набор суперувлажняющих кремов для кожи лица, рук и ног. Восполните недостаток необходимых витаминов, минералов, жирных кислот и других полезных микро- и макроэлементов!

Состав набора:



Крем для лица интенсивно увлажняющий Intensive Moisture с мочевиной (10%), 100 мл.



Крем для рук увлажняющий Hydro Active с гиалуроновой кислотой, 100 мл.



Крем для ног суперувлажняющий Super Moisture с мочевиной (10%), 100 мл.

Крем для лица интенсивно увлажняющий Intensive Moisture с мочевиной (10%), 100 мл.

Лёгкий, быстро впитывающийся крем с мочевиной (urea 10). Предназначен для сухой кожи, склонной к появлению шелушений. Мочевина – мощный природный увлажнитель и кератолитик, который входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи. Благодаря своим физическим свойствам, аккумулирует влагу в верхних слоях эпидермиса, снимает ощущение стянутости, устраняет гиперкератоз. Обеспечивает коже здоровый вид, гладкость и эластичность. Крем мгновенно увлажняет кожу, повышает её барьерные свойства, способствует снижению трансэпидермальной потери влаги. Рекомендуется при водном дисбалансе, сильном шелушении, вредном воздействии окружающей среды.

Назначение: для кожи лица и шеи. Рекомендован в качестве средства быстрого увлажнения кожи после интенсивного воздействия, пилингов, солнечных ванн или бритья.

Активные компоненты: мочевина, масло виноградное, масло кокосовое, масло какао, сорбитол, комплекс аминокислот, бетаин.

Применение: Небольшое количество крема нанести на подготовленную кожу до полного впитывания. Применять утром или вечером в качестве основного ухода. Для ежедневного ухода за кожей лица.

Крем для рук увлажняющий Hydro Active с гиалуроновой кислотой, 100мл.

Нежный крем с гиалуроновой кислотой подарит комфорт и мягкость даже самой обезвоженной, сухой или увядающей коже. Молекулы гиалуроновой кислоты мгновенно насыщают кожу влагой и восстанавливают гладкость кожного покрова. Коллаген и натуральные масла сои и оливы способствуют регенерации клеток, повышают упругость, заметно омолаживая кожу рук. Крем интенсивно восстанавливает защитный гидролипидный барьер кожи. Ежедневное применение нейтрализует воздействие внешних факторов, сохраняя кожу рук молодой и красивой.

Активные компоненты: Масло бобов сои, масло оливы, гиалуроновая кислота.

Применение:

Небольшое количество крема нанесите на кожу рук массажными движениями до полного впитывания.

Крем для ног суперувлажняющий Super Moisture, 100 мл.

Крем с супер увлажняющим эффектом для очень сухой кожи стоп. Решает проблемы загрубевшей кожи и гиперкератоза. Содержит 10% мочевины, которая эффективно смягчает кожу стоп, оказывает длительное увлажняющее воздействие, предотвращая появление натоптышей и трещин. Аллантоин в сочетании с натуральным маслом кокоса и авокадо успокаивает, восстанавливает мягкость и эластичность кожи, способствует её заживлению и регенерации. При регулярном применении является эффективным профилактическим средством от появления мозолей и натоптышей. Рекомендуется для завершающего этапа педикюра.

Биоактивный состав: мочевина (10%), глицерин, аллантоин, масло подсолнечника, масло кокоса, масло авокадо, салициловая кислота, ментол

Применение: нанесите небольшое количество крема на кожу. Помассируйте до полного впитывания.

Эффект: увлажненная кожа лица, рук и ног без сухости и шелушения

Рекомендации по использованию: использовать ежедневно по мере необходимости, либо 1-2 раза в день

Увлажняющий уход подарит коже невероятный комфорт и защитит ее от стягивания, шелушений и раздражения. Кремы рекомендуются для всех, кто подвержен ежедневному вредному воздействию окружающей среды: перепадам температур, стрессу, загрязненному воздуху.

Цена: от 2200 руб.

Нейрокосметическая коллекция средств на основе гидролата дамасской розы. Каждый продукт в наборе призван остановить антивозрастные изменения, запуская процессы обновления на клеточном уровне.

Сос­тав на­бо­ра:

RO­SE DE RO­SE воз­рож­даю­щий крем для об­лас­ти вок­руг глаз 15 мл;

RO­SE DE RO­SE воз­рож­даю­щий днев­ной крем-флюид 50 мл;

RO­SE DE RO­SE воз­рож­даю­щий гель для умы­ва­ния 150 мл - ПО­ДА­РОК!

ROSE DE ROSE возрождающий гель для умывания

Нежный гель, созданный на основе гидролата дамасской розы и натурального моющего компонента, полученного из аминокислот яблочного сока, обеспечивает деликатное и тщательное удаление с кожи не только макияжа, но и мельчайших частиц городских загрязнений (пыль, сигаретный дым, тяжелые металлы и прочее), прекрасно снимает тушь с ресниц, очищает и делает менее заметными поры. Входящий в состав запатентованный биокомплекс активирует клеточные детокс-энзимы, повышающие устойчивость кожи к экологическому стрессу, а гидролат дамасской розы насыщает кожу антиоксидантами, повышает уровень ее гидратации.

Применение: Нанести на влажную кожу, помассировать круговыми движениями и смыть. Для демакияжа глаз, тушь предварительно хорошо размочить водой, нанести небольшое количество геля на веки и ресницы, мягко помассировать, после чего смыть.

ROSE DE ROSE возрождающий крем для области вокруг глаз

Крем на основе гидролата дамасской розы разработан для быстрого и мощного омоложения тонкой и чувствительной кожи области вокруг глаз.

Активные компоненты, входящие в состав крема, восстанавливают нормальные клеточные функции, утраченные в процессе естественной возрастной деградации: активируют и ремоделируют биохимические процессы кожи, продлевая жизнь клеток и перезапуская их работу в "молодом режиме", разглаживают морщины, в том числе и мимические, уплотняют и подтягивают кожу век, улучшают микроциркуляцию, способствуя устранению отеков и темных кругов, обеспечивают на клеточном уровне надежную anti age защиту от экологического стресса, вследствие загрязнения окружающей среды.

Применение: Наносить на очищенную кожу области вокруг глаз утром и вечером, уделяя особое внимание коже наружных уголков глаз (гусиные лапки).

ROSE DE ROSE возрождающий дневной крем-флюид

Крем-флюид с невесомой, мгновенно впитывающейся текстурой на основе гидролата дамасской розы, разработан для идеального ухода за кожей в течение дня: ускоряет нормализацию и восстановление всех значимых биохимических процессов в клетках, возвращая их к естественному ритму, свойственному молодой коже. Восстанавливает тонус кожи, поддерживая ее упругость и эластичность, улучшает трофику, заряжая клетки энергией. Обеспечивает надежную anti age защиту от оксидативного и экологического стрессов (озон, тонкодисперсные частицы, сигаретный дым, тяжелые металлы). Является отличной основой под макияж.

Применение: Наносить утром на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Цена: от 800 руб.

Состав:

Эликсир Orofluido Elixir 50 мл.

Лак для ногтей Nail Enamels Bright Red (красный) 15 мл.

Лак для ногтей Nail Enamels Pink Glitter (розовый блеск на прозрачной основе) 15 мл.

Эликсир Asia обеспечивает гладкость, эластичность волос, сни­мает статическое напряжение. Содержит масло камелии и риса, экстра­кт бамбука. Формула эликсира полирует кутикулу воло­са и создает защитную пленку от влаги. Содержит УФ-фильтр для защи­ты от солнца и тепловой защиты.

Активные компоненты: Масло камелии, масло риса, экстра­кт бамбука.

Применение:

Нанесите Эликсир Orofluido Elixir Asia на влажные или сухие волосы для легкого расчесывания. Два оттенков лака могут использоваться как вместе так и по отдельности. Взболтайте лак и нанесите два тонких слоя. Дайте высохнуть лаку после нанесения каждого слоя.

Результат:

Набор Beauty Set Exclusive Edition The Zen Beauty Ritual от Орофлуидо подарит Вашим ногтям красивый маникюр, а также благодаря эликсиру восстановит волосы.

Эликсир мгновенно полирует поверхность волос. Образует пленку, обволакивающую кутикулу, способствует отражению света и увеличению блеска волос.

Лаки равномерно покрывают ногтевую пластину, насыщая ногти глубоким красным цветом или роскошным розовым мерцанием.

Цена: 6449 руб.

Культовая палетка Blood Sugar с 18 ультрапигментированными оттенками прессованных теней - бессменный бестселлер бренда Jeffree Star Cosmetics. Палетка позволит создавать различные образы каждый день - от дневного до вечернего, а также придать желаемый эффект на глазам в зависимости от каждого конкретного образа и макияжа. Роскошная отделка палетки из красной искусственной кожи в металлической застежке привлечет каждого! Единственная в своем роде палетка станет самым притягательным продуктом на вашем туалетном столике! Для самых экстремальных!

Веганская, не тестируется на животных.

Не содержит: тальк, парабены.

Сделано в США.

Обращаем Ваше внимание, что все представленные в нашей подборке производители предлагают огромный ассортимент подарочных наборов в разных вариациях. Со всеми видами идей для подарков можно познакомиться на сайтах брендов.

Подборку подготовила: Бурулева Юлия