Начинающий Fashion-дизайнер Милена Олленгрейн стала "Мисс Федерация-2020"

На прошедшем V-м финале нашумевшего проекта "Мисс Федерация" участница с украинскими корнями Милена Олленгрейн поразила жюри подготовленным показом одежды собственного бренда - и завоевала главную корону.

Конкурс проходил в Доме Торжеств "Государь", по словам постоянных зрителей, стал самым ярким шоу за историю конкурса. Несмотря на известный формат проекта - титулы и короны для всех участниц - на этапе "домашнее задание" битва за главный приз разгорелась не на шутку. Девушки невероятно долго и упорно готовились. Они разучивали песни, писали стихи, ставили настоящее танцевальное шоу, а Милена несколько месяцев готовила коллекцию одежды.

Победительница родилась в Одессе, получила 2 высших образования (РУДН, институт мировой экономики и бизнеса), более 5 лет занималась модельной карьерой и успела принять участие во многих мероприятиях, фотосессиях и показах. Как раз благодаря fashion-деятельности яркая блондинка открыла в себе талант дизайнера одежды.

"Я много раз выходила на подиум, примеряя на себя разнообразные образы и наряды, демонстрируя их зрителю, пришедшему ради ярких эмоций на фоне многогранной палитры модельной индустрии. Но вскоре пришло понимание: мне недостаточно быть частью чьего-то показа, я хочу создавать моду сама. Модельная деятельность лишь обогатила меня, наделив хорошим опытом и в дальнейшем подтолкнула к созданию собственного бренда женской одежды." - рассказывает о себе Милена.

Представленная круизная коллекция на проекте выполнена в черно-белой гамме, а ярким козырем стало платье сине-зеленого цвета. Любой показ зависит не только от дизайнера, но и моделей, визажистов и стилистов, поэтому участница заметно волновалась, но все прошло хорошо: зрители приняли на ура лаконичные, но заметные и элегантные луки от нового бренда. Коллекция прекрасна своей завершенностью. В представленных луках можно отправится в круиз, на прогулку, концерт или свидание в ресторан, и везде девушка от Ollengreyn будет выглядет эффектно и уместно.

"Мисс Федерация 2020" увлечена не только индустрией моды, но активными видами спорта: фитнесом, плаванием, рафтингом, каякингом, катанием на коньках и лыжах. Девушка держет себя в прекрасной форме и сама также предстала на подиуме в одном из своих же "луков".

Почетное жюри, в которое вошли Виолетта Мамунц (владелица стоматологической клиники "Глобал дент"), Наталья Бонд (владелица "лучшего Тур-Агентства года" Profi Hunt и председатель жюри теле- и радио-ведущая Ася Пугачева, вынесло свои решения и золотая лента и корона отправилась на хрупкие плечи Милены.

Еще один главный титул проекта "Гран-При Мисс Федерация 2020" также принадлежит fashion-деятелю - Кристине Духиной, модели и основательнице собственного модельного агентства в Краснодаре. Титул "Вице-Мисс Федерация 2020" достался Александре Брусенцовой из города Горагорск (Чеченской Республики), отдавшей свое карьерное предпочтение музыкальному олимпу.

Помимо "домашнего задания" девушки продемонстрировали искусство дефиле и блеснули своей эрудицией. В качестве призов финалистки получили наборы косметики, витамины для красоты и здоровья, сертификаты на поездку на Мальдивы, стоматологические процедуры, инвестиции для торгов на бирже с использованием искусственного интеллекта, косметички, украшения и по традиции проекта - публикации в СМИ и инфоподдержку. По традиции без призов не ушел никто.

Финальным аккордом вечера стал праздничный торт, который вынесли для всех финалисток ведущие проекта - Иван Ирбис и Юлия Зубань.

После финальных фанфар девушек ожидали интервью и фотосессии от корреспондентов.

Официальные партнёры "Мисс Федерация 2020": косметика Neutrale, Инвестиционное Агентство Artificial Intelligence, линия селективной косметики Omega Derm, витамины Merz, адвокатская контора Витталь, стоматология «Глобалдент", Марина Будник, Profi Hunt Travel, дизайнер-ювелир Михаил Малявко, дизайнер Роза Миносян.

Инфопартнеры: журналы Megapolis Time, PROдвижение, Moda Topical, Prime One, Ballare, Esque, издание Trend's People, порталы Night2day, Rclub.one и Ostrov.tv

Фото: Сергей Давидюк, Алексей Мешков