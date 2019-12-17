Начинающий модельер из школы-интерната стала победителем детского конкурса красоты

В Москве в ТГ “Модный Сезон” в последний день осени состоялся совершенно особенный конкурс -“Мисс Федерация KIDS” – спецпроект от организаторов конкурса красоты “Мисс Федерация”. Это первый в России, а возможно, и в мире, конкурс, несущий в себе сверхзадачу, показать, что каждый ребёнок – особенный.

Этичным конкурс можно также назвать по двум причинам. Первая причина - в конкурсе не было проигравших, не было слез от поражения. Дети получили возможность проявиться свою индивидуальность, которая была оценена по-достоинству. Каждый получил титулы и короны. Вторая причина - в проекте участвовали дети с особенностями в развитии наряду с полностью здоровыми. Но вопреки ожиданиям зрителей, дети преподали урок борьбы за свою мечту несмотря ни на что.

Организаторы Irbis Media Group устроили первый бал для детей, где девочки стали принцессами, а мальчики – принцами. Да, вы не ослышались. В проекте участвовали и мальчики. Этот проект - не конкурс красоты в общепринятом смысле, а конкурс талантов и возможность заявить миру о важных жизненных ценностях, таких, например, что дети с отставанием в развитии, дети, от которых некоторые родители могут отказаться, при должном подходе могут рвать шаблоны и добиваться определенных успехов.

Многодетная семья Боганюк-Коллавини воспитывает 10 детей, 5 из которых – приёмные, и все дети под опекой – “солнечные зайчики”. Так называют детишек с Синдромом Дауна. И в конкурсе участвовали 4 "солнечные девочки". Многие зрители были удивлены, какие они талантливые и способные, если растут в любви и заботе. Они занимаются ментальной математикой и делают успехи в рисовании, танцах и многом другом.

Но несмотря на заранее известный формат конкурса с призами для всех, в зале царила неизвестность. Никто не знал, как жюри распределит титулы и кто из участников получит главную ленту и корону.

За три этапа конкурса участникам пришлось продемонстрировать максимум своих возможностей. Первый этап – визитка или знакомство, 2-й – домашнее задание и 3-й – эрудиция. И дети постарались на 100% выступить максимально достойно. Они подготовили лучшие рисунки, сшили костюмы и реквизиты для танцев, выучили стихи, словом, подошли ответственно к своему первому балу. Поэтому все зрители получили удовольствие от шоу от маленьких принцесс и принцев.

В почётное жюри вошли: партнёры проекта и представители благотворительного фонда “Подари Солнечный Свет” – Саниям Коваль и Сабира Илиева, а также 9-кратная Титулованная Королева Красоты, Посол Красоты и Королева Миротворец Ольга Миллер.

Надо отдать должное ведущим, Ивану Ирбису и Юлии Зубань, которые справились с очень непростой задачей, проявили чуткость и деликатность к каждому ребёнку.

Завершился вечер торжественной коронацией. Коронованной особой стала Ольга Миллер, один из членов жюри. Вместе с лентами, коронами дети также получили: наборы карандашей для рисования, новогодние игрушки, гипоаллергенные кремы, многочисленные аксессуары и украшения для волос, праздничные ремешки и многое другое. А трое счастливчиков получили возможность отдохнуть на подмосковной базе отдыха. Особенным подарком для детей стали тарелки на основе детских рисунков от бренда Романова & Дети.

Победительницей проекта стала двенадцатилетняя ученица коррекционной школы №830 Карина Александрова. Карина не только продемонстрировала трогательный танец в костюме, который она сшила и поставила сама, но и показала свою сшитую коллекцию одежды, предметов интерьера и аксессуаров. Также она смело отвечала на вопросы на эрудиции. Словом, жюри единогласно выбрали ее "Мисс Федерация Kids". Юная Мисс Федерация очень любит своих друзей, для которых обожает мастерить hand-made подарки.

"Мистером Федерация" стал 11-й Артем Коваль, мальчик, рожденный на раннем сроке, родившись он 20 лет назад - был бы обречен, но сегодня все иначе, и таких детей выхаживают, и они становятся независимыми, хорошо учатся, занимается спортом, регулярно участвует в благотворительных фестивалях, в том числе, недавно выступал на Манежной Площади. Артем мечтает о безопасном мире, где всем будет комфортно жить, без воин и бедствий, и чтобы не было столько уроков.

Источник: missfederation.ru