Надежда Бойко: «Мне хотелось бы, чтобы в моих вещах люди были собой»

Надежда Бойко – дизайнер, экспериментатор и основатель бренда «Shoot» об индивидуальности, особенностях стиля бренда, тонкостях работы над изделиями и своих планах на будущее.

Расскажите о своем профессиональном становлении. С чего начался Ваш интерес к дизайну одежды, к моде? Как вы поняли, что это – Ваше призвание?

Помню, когда мне было семь лет, я села за машинку и начала перешивать мамины платья. Конечно, тогда я не знала, что впоследствии свяжу с этим свою дальнейшую жизнь, но мне это невероятно нравилось. И тем более я не могла представить каким долгим будет мой путь. Специальность я уже получала как второе высшее образование, когда за спиной был медицинский ВУЗ, который я не закончила, и экономический факультет, давший мне диплом о первом высшем образовании.

Какова концепция вашего бренда? Как бы вы охарактеризовали свой стиль?

Концепция – это система понимания, и мне бы не хотелось никому навязывать эту самую систему. Я выдаю конечный продукт, и оставляю за покупателем право выбора. Мне хотелось бы, чтобы в моих вещах люди были собой, совершенно не похожими друг на друга. Мне не хочется говорить о ДНК бренде. Мне нравится ДНК людей, наверно медицинское прошлое дает о себе знать.

Помните ли вы, какую вещь вы сшили первой?

Черное бархатное платье-футляр.

Опишите, пожалуйста, весь творческий процесс, через который вы проходите, когда создаете новую вещь?

Кандинский-Бехтерев-Фрейд, и только после этих ребят погружение в свое сознание J На самом деле, нет алгоритма действий. Я просто ее вижу и часто одна вещь может положить начало для создания целой коллекции.

С какими тканями вам нравится работать больше всего?

В первую очередь с теми, которые отвечают поставленной мной задаче. А тем, которые не отвечают, приходится не сладко: я их крашу, режу, сшиваю (ну Вы понимаете, медицинское образование). Очень люблю натуральные и ворсовые ткани, фактуры и однотонность. Все просто, как с человеком ­– должен быть характер.

Откуда вы черпаете свое вдохновение в создании новых коллекций?

Я люблю жизнь и почти все меня вдохновляет, любая ситуация, переживание, человек. Я, наверное, очень счастливый человек, жадный до любых эмоций и поэтому проблем с вдохновением у меня нет.

Ваши учителя и авторитеты в моде?

«Не сотвори себе кумира», а учителям моим из академии низкий поклон, да и всем, кто дает мне новый опыт и знания.

Расскажите немного о производственном процессе. Сколько времени в среднем уходит на создание одного образа? Какая вещь заняла больше всего времени?

Я придумываю идею, рисую, приношу конструктору, обсуждаем вместе с технологом и отдаем в пошивочный цех. Но есть много нюансов: например, то что я придумала, иногда нельзя воплотить в жизнь, а мне ну очень хочется, тогда ищем альтернативу. Или, например, нет подходящей ткани, а без нее изделие уже не то. В общем, это иногда напоминает квест, но если все условия соблюдены и звезды сошлись, то все происходит довольно быстро.

А случались моменты, когда хотелось все бросить? Если да, как удавалось не сдаваться и идти дальше?

Бросить, прям что бы совсем, нет. Но облить все бензином и сжечь, было J Я не могу себя представить без этой профессии. Опускались руки, думала, что не «вывезу», но мне очень повезло, меня окружают такие люди, которые в меня верят, порой, больше, чем я в себя. А я, между прочим, верю в себя очень! Представляете, как они тогда верят?) Мне даже иногда кажется, что они сумасшедшие) Но я их люблю и безмерно им благодарна за их поддержку.

Есть ли у вас любимая цитата, которая помогает в трудных обстоятельствах? Или, возможно, жизненный девиз?

У меня в голове целый цитатник на все случаи жизни. Некоторые меня веселят, некоторые веселят других, но, наверное, есть особенно мной любимые:

«Мне приятно, когда меня называют сумасшедшим, да, я безумец, мне приятно все это лишь оттого, что у вас храбрости не хватит делать безумные вещи. (М.ТАЙСОН)»

«Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет. (М.Тайсон)»

«В паспортах таких людей, как я, надо вводить новые графы. Например, «размах крыльев» и пр». (В.Ерофеев)

Ваша профессия влияет на ваш личный стиль? Есть ли любимые вещи из вашего гардероба?

Когда ты делаешь одежду, ты можешь себе позволить ходить в чем хочешь. Я люблю белые футболки, черные джинсы. Люблю жакеты и куртки от SHOOT, платья, юбки. Вообще я хочу сказать, они отличные ребята и делают очень крутые вещи)

Поделитесь творческими планами?

Начну с захвата мира J Сейчас готовим новую коллекцию и хотелось бы сделать из этого интересное шоу. Всех секретов раскрывать не буду, Вы скоро все узнаете сами.

Где можно приобрести вещи вашего бренда?

Почти все вещи выполнены в единственном экземпляре, у бренда есть свои поклонники, которые следят за выходом новых вещей в Instagram @nady.boyko или приезжая ко мне в шоу-рум по адресу: г.Москва, ул.Коцюбинского, 5к1