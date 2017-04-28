Летний лукбук Deichmann - наглядный пример, в чем провести это лето

Эспадрильи, сандалии и шлепанцы с вышивкой, бусинами, аппликациями и этническими орнаментами будут в чемодане каждой модницы, отправляющейся в теплые страны, босоножки с мягкой стелькой и на небольшой платформе прекрасно подойдут для прогулок по городу, а чтобы продержаться в жарком офисе весь рабочий день на помощь придут легкие, "дышащие" лоферы. Не терпится отправиться на вечеринку после рабочей недели? У Deichmann есть решение в виде красочных босоножек и танкеток.

Cамые яркие модели лета будут помечены во всех российских магазинах бренда специальным стикером «Выбор Вики Дайнеко». Хотя Deichmann регулярно сотрудничает со звездами и представителями мирового шоу-бизнеса (в частности, в последние годы были представлены совместные проекты с Хэлли Берри, Синди Кроуфорд, Pussycat Dolls), это – первый в истории бренда опыт коллаборации с российской селебрити.

О БРЕНДЕ - Deichmann является ведущей маркой на европейском рынке и предлагает огромный выбор обуви и аксессуаров по доступным ценам для мужчин, женщин и детей. Сегодня сеть Deichmann – это 3700 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», ТРЦ МЕГА Белая Дача, ТРЦ «РИО» Севастопольский,ТРЦ «Гудзон», ТРЦ «Золотой Вавилон»,ТРЦ «Весна!», ТРЦ «Реутов Парк» и ТРЦ «Красный Кит», в Санкт-Петербурге – в ТРЦ «Жемчужная плаза», ТРК «Атмосфера», ТРК «Европолис», ТРЦ «Рио», ТРК«Лето», ТРК «Питер РАДУГА», в Нижнем Новгороде – в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «МЕГА», в Казани – ТРК «Парк Хаус» и наконец в Торговом парке №1 в Твери.