Награждение победителей конкурса «Природа Ждет Героев» Timberland

3 марта, вторник, Москва – во флагманском магазине Timberland на Арбате, 35 состоялось награждение победителей конкурса «Природа ждет героев».
Гостями вечера стали: Юлия Топольницкая, Олег Терновой, Эльвира Т, Диана Коркунова, Анжелика Каширина, Владимир Хацкевич, Петр Романов, Игорь Лантратов, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Рина Гришина, PLC, Катарина Пудар, Антон Криворотов, Даша Яструбицкая и многие другие.
Конкурс «Природа ждет героев» - локальный проект Timberland, анонсированный в октябре 2019 года, который предоставил возможность участникам рассказать о реализованных или только зарождающихся проектах, направленных на улучшение экологической ситуации в России.
В период с октября по январь Timberland принимал работы с различных уголков страны, и получил более 250 заявок с эко-проектами от настоящих героев, способных изменить природу и мир, в котором мы живем.
Жюри конкурса оценили проекты всех участников и выбрали трех победителей в номинациях «Охрана природы и экология России» и «Освещение экологических проблем через искусство», которые получают денежный грант от Timberland на развитие своих проектов.
Победителями стали:
- Проект «Чистомэн» (г. Челябинск) - Артур Матис-Сиразеев. Чистомэн - первый российский реальный супергерой, который убирает улицы, парки, скверы, берега рек и озер от мусора. Чистомэн не только убирает мусор, но и убеждает других в том, что пора привести наш дом в порядок. Грант на развитие проекта вручила бренд-менеджер Timberland Татьяна Шендерман
- Проект «Наше дело – чистое!» (Саратовская область, г. Энгельс) - Ксения Барулина. Серия фотографий работников отрасли по обращению с отходами на объектах сортировки мусора. Грант на развитие проекта был вручен главным редактором сайта National Geographic Ильей Минским.
- Проект «Добровольные лесные пожарные Новосибирской и Томской области» (г.Новосибирск) - Александр Сухов. Группа добровольцев, занимающаяся тушением природных пожаров, эко-просвещением в сфере предупреждения природных пожаров. Грант вручили Юрий Львович Мазуров, профессор кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор географических наук и Ирина Козловских, digital-координатор проекта «Ноль отходов», Greenpeace.
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- За экологичный фуршет на мероприятии отвечал Первый российский эко-кейтеринг «Антураж» (IG: @catering_moscow_2019)За музыкальное настроение вечера отвечала DJ Даша Яструбицкая.
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