Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Михаил Гуревич

Накануне Хэллоуина составлен рейтинг модной ненависти

  • 98
  • 0
  • 30 Октября 201713:58

Опубликован список самых ненавистных вещей для женщин и мужчин.

Создатели приложения для знакомств Hater провели исследование, в рамках которого выяснили, что ненавидят больше всего мужчины и женщины разных возрастов.

Как раз перед Хэллоуином такое почитать - чтобы правильный наряд себе сотворить.

Мужчины в возрасте 50 лет испытывают ненависть к женщинам, злоупотребляющим макияжем.
40-летних раздражает одежда с леопардовыми принтами.


30-летние не любят «собачий» фильтр в приложении Snapchat.

20-летние не терпят мехенди - временные татуировки, сделанные хной.

А подростков более всего коробят  водолазки.

Подведём итог.

Теперь - дамы.
50-летние женщины ненавидят штаны-джоггеры.

40-летних бесят узкие галстуки.

30-летние не переносят «музыкально-фестивальную» моду.

20-летних раздражают шляпы Fedora.

Отметим, что Фредди Крюгер тоже такую носил.

А совсем юные нетерпимо относятся к спортивной обуви марки New Balance.

Суммируем.

И делаем выводы.

Михаил ГУРЕВИЧ
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru