Накануне Хэллоуина составлен рейтинг модной ненависти

Опубликован список самых ненавистных вещей для женщин и мужчин.
Создатели приложения для знакомств Hater провели исследование, в рамках которого выяснили, что ненавидят больше всего мужчины и женщины разных возрастов.
Как раз перед Хэллоуином такое почитать - чтобы правильный наряд себе сотворить.
Мужчины в возрасте 50 лет испытывают ненависть к женщинам, злоупотребляющим макияжем.
40-летних раздражает одежда с леопардовыми принтами.
30-летние не любят «собачий» фильтр в приложении Snapchat.
20-летние не терпят мехенди - временные татуировки, сделанные хной.
А подростков более всего коробят водолазки.
Теперь - дамы.
50-летние женщины ненавидят штаны-джоггеры.
40-летних бесят узкие галстуки.
30-летние не переносят «музыкально-фестивальную» моду.
20-летних раздражают шляпы Fedora.
Отметим, что Фредди Крюгер тоже такую носил.
А совсем юные нетерпимо относятся к спортивной обуви марки New Balance.
И делаем выводы.
Михаил ГУРЕВИЧ
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