Накануне Хэллоуина составлен рейтинг модной ненависти

Опубликован список самых ненавистных вещей для женщин и мужчин.

Создатели приложения для знакомств Hater провели исследование, в рамках которого выяснили, что ненавидят больше всего мужчины и женщины разных возрастов.



Как раз перед Хэллоуином такое почитать - чтобы правильный наряд себе сотворить.

Мужчины в возрасте 50 лет испытывают ненависть к женщинам, злоупотребляющим макияжем.

40-летних раздражает одежда с леопардовыми принтами.



30-летние не любят «собачий» фильтр в приложении Snapchat.



20-летние не терпят мехенди - временные татуировки, сделанные хной.



А подростков более всего коробят водолазки.



Подведём итог.



Теперь - дамы.

50-летние женщины ненавидят штаны-джоггеры.



40-летних бесят узкие галстуки.



30-летние не переносят «музыкально-фестивальную» моду.



20-летних раздражают шляпы Fedora.



Отметим, что Фредди Крюгер тоже такую носил.

А совсем юные нетерпимо относятся к спортивной обуви марки New Balance.

