Наоми Кэмбелл станет мамой

Супермодель и ее избранник британский рэппер Скепта подтвердили беременность Наоми.

В свои 48 лет Наоми Кэмпбелл решиласьв первые познать радость материнства. Супермодель и ее парень рэпер Скепта показали подписчикам в Instagram снимок УЗИ будущего малыша. На кадре видно, что исследование сделано на фамилию музыканта Аденуга. Однако внешний вид Наоми в последние несколько месяцев никак не выдавал беременности, поэтому многие пользователи решили, что будущие родители решили обратиться к услугам суррогатной матери.