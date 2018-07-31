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Артем Кузелев

Наоми Кэмбелл станет мамой

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  • 31 Июля 201823:36
Сюжеты: Naomi Campbell

Супермодель и ее избранник британский рэппер Скепта подтвердили беременность Наоми.

В свои 48 лет Наоми Кэмпбелл решиласьв первые познать радость материнства. Супермодель и ее парень рэпер Скепта показали подписчикам в Instagram снимок УЗИ будущего малыша. На кадре видно, что исследование сделано на фамилию музыканта Аденуга. Однако внешний вид Наоми в последние несколько месяцев никак не выдавал беременности, поэтому многие пользователи решили, что будущие родители решили обратиться к услугам суррогатной матери.

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