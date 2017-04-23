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Diesel (107)
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Артем Кузелев

Наоми Кэмбелл в благотворительной кампании Diesel

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  • 23 Апреля 201710:54
Сюжеты: Diesel, Naomi Campbell, Рекламные кампании

В рамках проекта Child At Heart супермодель приняла участие в благотворительной кампании итальянского бренда.

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  • Благотворительный проект Child At Heart

Суть проекта Child At Heart состоит в том, что марка Diesel выпустила специальный тираж простых футболок и толстовок, украшенных особыми принтами. Все рисунки в виде сердец и божьих коровок создали дети, посещающие детский сад Diesel в Италии. Средства, вырученные с продажи коллекции, пойдут на борьбу с социальным неравенством во всем мире.

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