Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости в рекламе Burberry

Британский дом моды опубликовал кадры из рекламной кампании новой рождественской коллекции.

Креативный директор марки Рикардо Тиши показал первые кадры, рекламирующие его дебютную рождественскую коллекцию в доме Burberry. Полностью кампейн выйдет 13 ноября, но уже сейчас известно, что кроме супермодели Наоми Кэмбелл, в нем приняли участие и другие знаменитости: актер Мэтт Смит, актриса Кристин Скотт Томас, певица M.I.A., мать Наоми Валери Моррис-Кэмпбелл и фотограф Джуно Калипсо. Последняя стала и автором снимков.