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BURBERRY (204)
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Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости в рекламе Burberry

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  • 07 Ноября 201810:46
Сюжеты: BURBERRY, Рекламные кампании, Naomi Campbell

Британский дом моды опубликовал кадры из рекламной кампании новой рождественской коллекции.

Креативный директор марки Рикардо Тиши показал первые кадры, рекламирующие его дебютную рождественскую коллекцию в доме Burberry. Полностью кампейн выйдет 13 ноября, но уже сейчас известно, что кроме супермодели Наоми Кэмбелл, в нем приняли участие и другие знаменитости: актер Мэтт Смит, актриса Кристин Скотт Томас, певица M.I.A., мать Наоми Валери Моррис-Кэмпбелл и фотограф Джуно Калипсо. Последняя стала и автором снимков.

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