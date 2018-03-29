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Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл официально признана иконой моды

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  • 29 Марта 201810:33
Сюжеты: Naomi Campbell

В истории всей карьеры супермодели ее называли иконой моды, однако лишь в этом году Наоми получит официальную награду CFDA в номинации Fashion Icon.

Жюри премии Совета модных дизайнеров Америки пришло к выводу, что настал подходящий момент, чтобы официально признать Наоми Кэмпбелл иконой моды. На торжественной церемонии в июне этого года супермодель получит награду CFDA в соответствующей номинации. Как отметила председатель Совета Диана фон Фюрстенберг, Наоми является истинной богиней моды и олицетворяет красоту, активность и радость жизни.

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